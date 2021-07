Corujão da vacina: pessoas com 35 e 36 anos serão vacinadas nesta quinta-feira em Batatais

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio do Claretiano – Centro Universitário, realiza pela primeira vez a vacinação contra a Covid-19 no período noturno.

Nesta quinta-feira, 15 de julho, das 17 às 21 horas, serão vacinadas pessoas com idade entre 35 e 36 anos, que agendaram previamente o horário no sistema online.

Para a população que ainda não conseguiu o agendamento, a orientação é para que acompanhem as publicações da Secretaria de Saúde que divulga novos agendamentos na medida em que as vacinas são liberadas.

O Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho agradecem a disponibilidade do Claretiano, que abre suas dependências para mais uma etapa da imunização, e a todos que estão colaborando.

Fonte: Prefeitura de Batatais