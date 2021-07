Nenhum funcionário ou astronauta da Blue Origin esteve na aeronave, que fez um voo autônomo.

A cápsula New Shepard partiu de uma base remota no deserto do oeste do Texas, chamada Launch Site One, cerca de 40 quilômetros ao norte de Van Horn, a cidade mais próxima.

O voo durou 10 minutos e 22 segundos, tempo entre a decolagem e o pouso.

Os tripulantes ultrapassaram a Linha de Kármán, que fica a 100 km acima do nível do mar – limite convencionado para definir o início do espaço. Contudo, a Nasa, e o Exército dos EUA consideram que a barreira espacial é alcançada acima de 80 km.

O “passeio” de Bezos com a cápsula New Shepard aconteceu uma semana depois de outro bilionário realizar uma viagem parecida. Richard Branson, dono da Virgin Galactic, fez seu primeiro voo no último dia 11. Ambos pretendem explorar o mercado do turismo espacial.

A data definida, 20 de julho, é simbólica: 52 anos atrás, o homem chegava à Lua.