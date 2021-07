Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 (21-07-21)

Consequência geralmente do estresse, o bruxismo pode ser confundido com outras doenças. No Saúde e Bem Estar de hoje, o cirurgião-dentista Marcelo França Soares diz que dor de cabeça e nos músculos da face é um dos sinais de que a pessoa range os dentes.

Ouça: