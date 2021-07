Quarto inquérito domiciliar para Covid-19 em Batatais mostra redução drástica no índice de contaminação

O Instituto Butantan divulgou nesta quarta-feira, 21 de julho, o relatório da quarta e última fase do inquérito domiciliar em Batatais para verificação do índice de contaminação para Covid-19 no município.

Foram 790 pessoas participantes, entre os dias 15 e 17 de julho, sendo 497 mulheres e 293 homens. A incidência entre os testados foi de 0,38%, 3 pessoas apenas estavam contaminadas. Ao projetar a incidência de 0,38%, estimou-se que 239 habitantes estavam com Covid-19. Na primeira fase o índice foi de 1,86%, segunda 1,06% e terceira 0,84%, as estimativas foram de 1.171, 667 e 529 habitantes, respectivamente.

“Ficamos muito satisfeitos com o resultado, demonstrando uma situação mais controlada, mas, precisamos continuar com os cuidados preventivos, pois essa doença já demonstrou o quanto ela é traiçoeira ao longo da pandemia”, ressaltou a Secretária de Saúde Bruna Toneti.

O Prefeito Juninho Gaspar aproveitou para agradecer ao Instituto Butantan, na pessoa do Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. “Estes levantamentos foram de fundamental importância para que pudéssemos chegar neste momento de maior controle da contaminação pela Covid-19 em Batatais. Agradeço imensamente ao Dimas e a toda equipe do Butantan. E continuamos as parcerias sempre pensando em oferecer o melhor para a nossa população”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Batatais