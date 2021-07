Comparado ao mesmo período de 2020, o aumento das tentativas de fraude foi da ordem de 32,7%. Segundo os organizadores da pesquisa “Mapa da Fraude”, a principal esteira de crescimento é a entrada maciça de novos consumidores no e-commerce durante a pandemia do coronavírus .

O isolamento social impulsionou as vendas online no Brasil e os noviços nessa seara costumam ter menos cuidado com os dados. Além de clientes mais vulneráveis, há o simples fato de que existem mais dados em circulação, de consumidores que não estavam digitalizados.

Ao contrário do que se poderia imaginar, os megavazamentos de dados do início do ano influenciaram menos o crescimento de golpes do que se imagina, diz a empresa.