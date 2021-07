O indicador desacelerou em 0,11 ponto percentual (p.p.) na passagem de junho para julho – no mês anterior, a taxa ficou em 0,83%. Todavia, trata-se da taxa mais alta para um mês de julho desde 2004, quando ficou em 0,93%.

Prévia da inflação oficial de julho de 2021 foi a mais alta para o mês em 17 anos — Foto: Economia/G1

No ano, o índice acumula alta de 4,88% e, em 12 meses, de 8,59%, acima dos 8,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Desde março, o indicador acumulado em 12 meses tem ficado cada vez mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que é de 5,25%.

Indicador está acima da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano — Foto: Economia/G1

Pressão da energia elétrica

De acordo com o IBGE, a energia elétrica, que teve alta de 4,79% no mês, foi o maior impacto individual, de 0,21 p.p., sobre o IPCA-15 de julho. Em junho, quando entrou em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, no contexto da crise hídrica, a alta foi de 3,85%.

A alta da energia elétrica ocorreu diante do reajuste de 52% no valor da bandeira tarifária em vigor, que passou de R$ 6,243 para R$ 9,492 a cada 100 kWh consumidos. Também houve impacto dos reajustes nas contas de luz aplicados em São Paulo e Curitiba.

Habitação lidera alta dos preços em julho

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para o cálculo da inflação, sete tiveram alta de preços em julho. A maior foi registrada pelo grupo da habitação, justamente por causa da alta da energia elétrica.

Além de ter tido a maior variação frente ao mês anterior, este grupo teve o maior impacto, de 0,33 p.p., sobre o IPCA-15 do mês. O IBGE destacou que, além do reajuste nas contas de luz, pressionaram a inflação do grupo as altas nos preços do gás de botijão (3,89%) e do gás encanado (2,79%).

Veja o resultado do IPCA-15 para cada um dos grupos:

Habitação: 2,14%

Transportes: 1,07%

Artigos de residência: 0,81%

Vestuário: 0,58%

Alimentação e bebidas: 0,49%

Despesas pessoais: 0,36%

Educação: 0,12%

Saúde e cuidados pessoais: -0,24%

Comunicação: -0,04%

Passagens aéreas mais caras e freio nos combustíveis

A segunda maior alta foi registrada no grupo de transportes, pressionada, principalmente, pelo aumento de 35,64% nas passagens aéreas – em junho, os preços médios delas haviam caído 5,63%.

Também pesaram sobre o grupo de transportes as altas nos preços dos veículos (0,73%), motocicletas (1,93%), automóveis usados (1,26%) e automóveis novos (0,30%), além de pneus (2,76%), seguro voluntário de veículo (1,95%) e conserto de automóvel (0,40%).

A alta nos preços dos combustíveis, que vinha pressionando a inflação do país nos primeiros meses do ano, desacelerou de 3,69% em junho para 0,38%. A gasolina subiu 0,50% em julho e acumula alta de 40,32% em 12 meses.

Alimentação mais cara em casa

O grupo de alimentação e bebidas teve a alta puxada pela alimentação no domicílio, que passou de 0,15% em junho para 0,47% em julho. Os aumentos de preços mais relevantes partiram do leite longa vida (4,09%), do frango em pedaços (3,09%), das carnes (1,74%) e do pão francês (1,81%).

Por outro lado, permanecem em queda os preços da cebola (-15,94%), da batata-inglesa (-14,77%), das frutas (-1,33%) e do arroz (-1,14%).

Já na alimentação fora do domicílio o movimento foi inverso e a alta dos preços desacelerou na passagem de junho para julho – o alta do lanche passou de 1,67% para 0,55%) e a da refeição de 0,86% para 0,53%.

Queda nos preços em saúde

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, somente os de saúde e cuidados pessoais e de comunicação tiveram queda dos preços em julho. A deflação mais relevante é a relacionada aos preços de saúde, pois reflete o reajuste negativo dos planos de saúde determinado pelo governo em 8 de julho e retroativo a maio.

Foi a primeira vez na história que a Agência Nacional de Saúde determinou a redução de preços dos planos de saúde. O reajuste negativo foi de 8,19% – em 2020, os contratos tiveram um aumento de 8,14% – válido apenas para os planos individuais [ficaram de fora os planos de saúde coletivos, como os empresariais, e os por adesão, em que os consumidores contratam em grupo].

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados pelo IBGE entre 15 de junho a 13 de julho de 2021 e comparados com aqueles vigentes de 14 de maio e 14 de junho. O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.

Alta em todas as regiões pesquisadas

O IPCA-15 teve alta em todas as 11 regiões pesquisadas pelo IBGE. Em apenas quatro delas a alta foi menor que a média nacional.

A maior variação foi registrada em Curitiba, onde pesaram as altas da energia elétrica (9,41%) e das passagens aéreas (39,92%). Já a menor variação ocorreu em Brasília,, influenciada pela queda nos preços das frutas (-7,43%) e das roupas femininas (-2,92%).

Todas as 11 regiões pesquisadas tiveram alta da inflação em julho, aponta indicador prévio do IBGE — Foto: Economia/G1

Meta de inflação e perspectivas

A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75%, e o intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic), que agora está em 4,25% ao ano.

A projeção do mercado fica cada vez mais acima do teto da meta de inflação para o ano. Os economistas das instituições financeiras elevaram de 6,11% para 6,31% a estimativa de inflação em 2021, segundo pesquisa Focus divulgada na segunda-feira (19) pelo Banco Central.

Se confirmado o resultado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá de redigir uma carta aberta explicando os motivos para o descumprimento da meta.

Para 2022, o mercado financeiro manteve em 3,75% a estimativa de inflação. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar de 2% a 5%.