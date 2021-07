Escola Profª Alzira Acra de Almeida recebe pintura temática

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria de Educação, segue com investimentos em equipamentos e o trabalho de manutenção das escolas municipais preparando para o retorno dos alunos.

As unidades já ganharam carteiras e cadeiras novas, computadores e tudo está sendo organizado para a esperada retomada das atividades presenciais.

Em parceria com a Dimutran – Divisão Municipal de Trânsito, está sendo possível também realizar a pintura temática para brincadeiras com as crianças em várias escolas. Nos últimos dias a Escola Profª Alzira Acra de Almeida, localizada no Central Park, foi a que recebeu a equipe. “Agradeço a Dimutran, o funcionário Reis que faz as pinturas, pelo capricho e dedicação. O trabalho está ficando muito bom”, destacou o Secretário de Educação, Victor Hugo Junqueira.

Fonte: Prefeitura de Batatais