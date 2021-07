Vídeos feitos por moradores mostram uma coluna de fumaça preta e o fogo na área que fica na Rua Otto Spadoni, próximo à Avenida Presidente Vargas. Eles disseram que chegaram a ficar cerca de 30 minutos sem energia.

Segundo informações da CPFL, houve uma falha em um transformador, resultando nas chamas. As próprias equipes agiram para controlar o fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar o trabalho e o incêndio foi contido. Não houve feridos.

Ainda de acordo com a CPFL, é importante que os clientes entrem em contato com a empresa quando houver desligamentos ou barulhos na rede, para que as equipes tenham referência para fazer a inspeção.

Fonte: G1

Foto: Divulgação