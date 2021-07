Programa Saúde na Escola oferece vacinação e avaliação nutricional nas escolas municipais

Nesta quarta-feira, 28 de julho, na Escola Municipal Padre Benito de Uriarte Erbastrain, localizada no bairro Altino Arantes, foi realizada uma ação importante do Programa Saúde na Escola.

As nutricionistas da Secretaria de Educação e os profissionais da Secretaria de Saúde estiveram na unidade para verificar a carteira de vacinação, aplicação da vacina contra a gripe e avaliação do estado nutricional dos alunos, conferindo peso e altura. Toda a família também foi chamada para ser vacinada contra a gripe.

O Prefeito Juninho Gaspar, o Secretário de Educação Prof. Victor Hugo Junqueira e a Secretária de Saúde Bruna Toneti acompanharam as atividades que seguirão pelas demais escolas do município.

“Importante ação com a atualização das carteirinhas de vacinação dos alunos, com aplicação da vacina da gripe. Nesta quinta-feira o mesmo trabalho será realizado na Escola Municipal Anna Bonagura de Andrade, localizada no Jardim Elena”, informou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais