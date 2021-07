Saúde alerta para novo aumento de casos de Covid-19 em Batatais

As ações de vacinação da comunidade seguem em Batatais, mas a população deve ficar atenta, pois a pandemia da Covid-19 continua com registros de novos casos, inclusive com aumento da demanda por internação e UTI.

Somente nos últimos três dias foram 65 novos casos da doença e a Ala Covid voltou a ter ocupação superior a 70%. São 8 pessoas internadas, sendo 4 na UTI – Unidade de Terapia Intensiva e 4 na enfermaria. No boletim divulgado nesta terça-feira, 27 de julho, 189 pessoas contaminadas estavam em isolamento domiciliar.

A Secretária Bruna Toneti lembra que os cuidados preventivos precisam ser tomados mesmo por aqueles que já receberam as duas doses da vacina. “A vacina contribui para que as pessoas não tenham o agravamento da doença, mas não inibe que elas transmitam a Covid-19 para seus familiares, muitos deles ainda não imunizados. Tomem todas as medidas protetivas, com uso de máscaras, distanciamento e higienização das mãos”, destacou a Secretária.

Fonte: Semusa