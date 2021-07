Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho participaram da ação de acolhimento e vacinação de pessoas em situação de rua

A Administração Municipal em parceria com a Comunidade Divina Misericórdia está realizando o acolhimento de todas as pessoas que necessitarem de abrigo com objetivo de proteger do frio intenso.

Na noite desta quinta-feira, 28 de julho, o grupo que reuniu assistentes sociais, guardas municipais e integrantes da Comunidade Divina Misericórdia, contou com a presença do Prefeito Juninho

Gaspar, do Vice Dr. Ricardinho e da Secretária de Saúde, Bruna Toneti, onde além de identificar as pessoas e oferecer abrigo, foi também realizada a vacinação contra a Covid-19.

Segundo o Prefeito, são pessoas que precisam de atenção especial. “Foi emocionante participar da ação junto com várias pessoas tão comprometidas em ajudar o próximo. Vamos seguir esse trabalho humanitário sempre”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Batatais