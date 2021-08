Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora e Rádio 2 – 02-08-2021

Quando falamos em cálcio, logo pensamos nos dentes e ossos, mas o mineral tem outras funções no corpo, inclusive para o coração. No Saúde e Bem Estar de hoje, a dentista Denise Tibério explica a importância do cálcio para o organismo.