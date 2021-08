Meio Ambiente faz cadastramento de podadores de árvores

A Prefeitura de Batatais, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que vem trabalhando melhores alternativas para a arborização urbana, está realizando um cadastro dos profissionais liberais que realizam podas de árvores no município.

“Estamos sempre divulgando a respeito das podas drásticas e dando orientação aos munícipes e profissionais do setor. Agora, pensando em melhorar a relação, estamos promovendo um cadastramento dos profissionais para entrarmos em contato e dialogarmos a respeito de como são realizadas as podas, angariarmos ideias e, juntos, pensarmos no futuro da arborização”, afirmou o Secretário Lucas Camargo Tofetti.

A Secretaria de Meio Ambiente solicita que façam o cadastro, informando nome, telefone e e-mail. Quem puder pode preencher as mesmas informações diretamente pelo link https://forms.gle/Z8ZqbbwUUPGmudy6A ou ligar para 37610880.

A Secretaria informa também que está mudando o foco do Viveiro Municipal, que de forma gradativa será direcionado para produção de mudas de árvores nativas brasileiras, diminuindo a quantidade de exóticas, pensando em atender ao planejamento da arborização urbana.

Fonte: Prefeitura de Batatais