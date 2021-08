Mutirão de exames avança e cirurgias eletivas serão retomadas na próxima semana

No início do mês de julho foi iniciado pela Administração Municipal o Mutirão de Exames de endoscopias digestivas e colonoscopias. Segundo o Vice-prefeito Dr. Ricardinho, já foram realizadas 120 endoscopias até esta quarta-feira, 4 de agosto, sendo agendadas mais 30 apenas pra hoje. Foram ainda 15 colonoscopias realizadas.

O Mutirão, que é mais abrangente, já agilizou vários outros exames, como testes ergométricos, ultrassons, tomografias entre outros, tudo com objetivo de atender da melhor forma possível nossos pacientes. “Estamos satisfeitos com a evolução e seguiremos realizando novos investimentos na saúde preventiva, que é fundamental”, ressaltou Dr. Ricardinho.

Outra informação positiva é que serão retomadas a partir de quarta-feira, 11 de agosto, as cirurgias eletivas, começando com o trabalho da equipe da Unaerp. “Muitas cirurgias que estavam represadas, por conta do período crítico da pandemia, serão agora de forma gradativa agendadas e realizadas”, informou o Vice-prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais