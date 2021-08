A área de Assistência Social do município, que tem atenção prioritária da atual Administração Municipal, atua em diversas frentes de trabalho importantes para atendimento, apoio e proteção a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, baixa renda, idosos, pessoas em situação de rua, entre outros casos.

No âmbito de atuação dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, em que Batatais possui 3 unidades, atende mensalmente a 600 famílias. É feito o acompanhamento de beneficiárias de programas de transferência de renda; encaminhamento para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, executado em parceria com a ADEPAB; convivência para idosos no CCI e o de atendimento domiciliar a idosos, em parceria com a ABADEF, serviços que conjuntamente ofertam 250 vagas mensais.

Existe também o Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS, com atendimento a crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência e idosos em abandono.

Nesse serviço, que tem média de 120 atendimentos mensais, ocorre a análise e encaminhamento para acolhimento de idosos, pessoas com deficiência e apoio diário para dependentes, como o serviço de proteção social especial a pessoas com deficiência idosas e suas famílias, executado em parceria com entidades como a Comunidade Divina Misericórdia, APAE e Lar São Vicente de Paulo, ações que somam 190 atendidos por mês. O CREAS também é a referência para pessoas em situação de rua e para o acompanhamento de medidas socioeducativas para adolescentes em cumprimento de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Cerca de 30 jovens estão incluídos nesse referenciamento executado atualmente em parceria com a Adepab.

É de responsabilidade da assistência social a administração do serviço de acolhimento a crianças e adolescentes, com o gerenciamento da Casa Abrigo Moyses de Oliveira.

“A área de assistência social é apaixonante pela possibilidade de auxiliar as pessoas atendidas a encontrar caminhos de superação de suas dificuldades”…