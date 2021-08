Quinto inquérito domiciliar não registra nenhum caso de Covid-19 em Batatais

O Instituto Butantan divulgou o relatório da quinta fase do inquérito domiciliar em Batatais para verificação do índice de contaminação para Covid-19 no município.

Foram 725 pessoas participantes, entre os dias 29 e 31 de julho, sendo 470 mulheres e 255 homens. A incidência entre os testados foi de zero, ou seja, nenhuma pessoa estava contaminada, uma informação que enche de esperança e de alegria todos os profissionais que estão trabalhando diuturnamente no combate a pandemia na cidade.

No primeiro inquérito domiciliar, com as equipes percorrendo casas sorteadas por toda a cidade, o índice foi de 1,86%. A partir daí, com o lockdown e a campanha de vacinação que segue, os índices foram baixando: 1,06%, na segunda fase, 0,84% na terceira, 0,38% na quarta e agora zero.

“O levantamento aponta para uma situação mais controlada, mas, ainda precisamos continuar com os cuidados preventivos, pois uma parcela significativa da população ainda não foi vacinada”, ressaltou a Secretária de Saúde Bruna Toneti.

Fonte: Semusa