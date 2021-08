Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (09-08-21)

O diagnóstico e tratamento de uma doença rara no bebê pode fazer com que ela seja evitada. No Saúde e Bem Estar de hoje, o neurologista e geneticista David Schlesinger fala sobre a importância da triagem neonatal e do teste de bochechinha.