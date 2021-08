População é convidada a participar da XIII Conferência Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Batatais vai realizar dia 13 de agosto, das 8 às 12 horas, a XIII Conferência Municipal de Assistência Social. Com o tema: ‘Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social’, a conferência, que vai ocorrer de forma virtual, terá como palestrante Allan Carvalho, formado pela PUC, participante do Fórum de Trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, sendo integrante dos conselhos Estadual e Federal da Assistência. A transmissão será pelo canal da

Câmara Municipal no YouTube. As inscrições estão abertas no endereço eletrônico: conferencia.batatais.sp.gov.br e haverá emissão de certificado de participação.

Na programação, a abertura oficial está marcada para 8 horas, seguida da exposição do tema em discussão. Às 9 horas haverá a apresentação das propostas levantadas na pré-conferência. Às 10 horas ocorrerá a plenária final com as propostas a serem encaminhadas à Conferência Estadual de Assistência Social, sendo eleitos os delegados representantes na sequência. O encerramento está previsto para as 12 horas.

Segundo a Administração Municipal, a conferência contribuiu para a reflexão sobre as políticas de Assistência Social e proposição de novas soluções e ideias, além de elencar as prioridades para os próximos anos.

“É de extrema importância a participação dos profissionais da rede e da população em geral nesse momento democrático de debate e avaliação da política de assistência social que é o da Conferência. Uma oportunidade para propor novas diretrizes, realizar alinhamentos e consolidar o acesso aos direitos socioassistenciais da população”, afirmou a Secretária Ana Carolina Inácio Rodrigues.

Fonte: Prefeitura de Batatais