Instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Batatais foi tema de reunião na Prefeitura

O Prefeito Juninho Gaspar recebeu na manhã desta segunda-feira, 9 de agosto, em seu gabinete na Prefeitura Municipal, o Major PM Rodrigo Moreira Leal, Comandante do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros e Capitão Luiz Henrique Nomellini.

Na pauta o tema em discussão foi a realização de estudos sobre possibilidade da instalação de uma Estação do Corpo de Bombeiros na Cidade de Batatais.

A reunião contou com a presença do Vice-Prefeito Dr. Ricardinho, dos vereadores Cap. Cláudia, Gustavo Rasteli e Eduardo Ricci.

Segundo o Prefeito Juninho Gaspar é uma questão levantada há muito tempo que agora está sendo analisada com muita seriedade. “Quero cumprimentar a Câmara Municipal pela criação da Comissão de Estudos a respeito do tema e dizer que é um sonho que pode se tornar realidade em breve. Estamos trabalhando juntos e unidos em favor do desenvolvimento de Batatais em todas as áreas”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Batatais