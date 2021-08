Semana de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral

Até o próximo dia 14 de agosto está acontecendo a Semana Estadual de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral. O foco da campanha é a prevenção desta doença em cães, contudo, é importante saber que a patologia também pode acometer os seres humanos.

A Secretaria de Saúde de Batatais alerta que a leishmaniose visceral é causada por um protozoário (Leishmania infantum), sendo transmitida pela picada de um inseto conhecido como mosquito palha. É uma doença grave e, na maioria dos casos, fatal para os cães.

Para combater a proliferação do mosquito palha, é necessário realizar, periodicamente, a limpeza do quintal, remover resíduos orgânicos em decomposição (fezes dos animais, folhas, frutos, restos de alimentos e outros), fazer a poda de árvores e folhagens. O uso de coleira com repelente específico é outra forma de manter o mosquito palha longe do animal.

Sinais e sintomas da LV em humanos

Febre durante muitos dias, perda de peso, fraqueza, anemia e aumento do fígado e baço. Em casos graves podem ocorrer sangramentos. As pessoas que apresentarem esses sintomas devem procurar uma unidade de saúde para diagnóstico e tratamento.

Sinais e sintomas nos cães

Os cães infectados pelo parasito podem adoecer logo ou demorar meses para apresentar sintomas. Os principais sintomas nos animais são: emagrecimento, queda de pelos, crescimento exagerado das unhas, descamação da pele, fraqueza, feridas no focinho, nas orelhas, ao redor dos olhos e nas patas.

A única forma de saber se os cães estão infectados é por meio de exames específicos de laboratório. Atualmente, existe apenas um medicamento aprovado contra a leishmaniose canina, que possuiu custo muito elevado e não há garantia de eliminação do parasita, apenas melhora os sintomas. Portanto, o tratamento dos cães não é recomendado, pois o animal continuará infectando o mosquito vetor. Em caso de suspeita, procure orientação de um médico veterinário.

Fonte: Prefeitura de Batatais