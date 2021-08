Trabalho da operação tapa-buracos atende mais bairros da cidade

Na programação de serviços da Prefeitura de Batatais, a Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos segue nessa semana com a operação tapa-buracos nos bairros Virgínia, Elisa e São Carlos.

Segundo o Diretor de Obras, José Mário Cavalini, a equipe está percorrendo as ruas para preparação dos buracos, seguida da aplicação do asfalto.

Uma equipe esteve nesta terça-feira, dia 10 de agosto, na Rua Júlio Valentini, no Jorge Nazar e iniciou a operação no Jardim Virgínia, que será finalizado com a chegada de mais material nesta quinta-feira.

O outro pessoal, que trabalha com o veículo menor para atender pontos diversos no mesmo dia, esteve percorrendo as ruas Dr. Rebouças, Quintino Bocaiuva, Alberto Gaspar Gomes, Bem-te-vis e Felipe Caran.

Fonte: Prefeitura de Batatais