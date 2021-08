Realizada a XIII Conferência Municipal de Assistência Social

Foi realizada nesta sexta-feira, 13 de agosto, a XIII Conferência Municipal de Assistência Social. Com o tema: ‘Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social’, a conferência ocorreu de forma híbrida, com participação presencial das autoridades e técnicos na Câmara Municipal e de forma virtual.

O palestrante foi Allan Carvalho, formado pela PUC, participante do Fórum de Trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social, sendo integrante dos conselhos Estadual e Federal da Assistência.

O Prefeito Juninho Gaspar e o Presidente da Câmara, Júlio Eduardo Marques Pereira, destacaram na abertura a importância da área social, que tanto contribuiu para atender de forma digna as pessoas em vulnerabilidade ao longo do período crítico da pandemia. O Prefeito aproveitou para agradecer a Câmara pela parceria de trabalho em busca de uma cidade cada vez melhor. “São poderes distintos, mas que estão trabalhando lado a lado, pensando no desenvolvimento de Batatais”, ressaltou.

A Secretária de Assistência Social, Ana Carolina Inácio Rodrigues, ressaltou que foi de extrema importância a participação dos profissionais da rede e da população no momento democrático de debate e avaliação da política de assistência social que é o da Conferência. “É um trabalho contínuo para consolidação do acesso aos direitos socioassistenciais da população”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Batatais