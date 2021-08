Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (13-08-21)

As rugas são consequência das expressões faciais e se aprofundam com a perda das sustâncias que sustentam a pele. No Saúde e Bem Estar de hoje, a cosmetóloga Ludmila Boneli dá algumas ditas para repor o colágeno e diz que usar o protetor solar separadamente traz mais resultados.