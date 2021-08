Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo Caoa e um dos maiores empresários do país, morreu aos 77 anos na madrugada deste sábado (14), em São Paulo . Em nota, a Caoa disse que “Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos” (leia íntegra ao fim desta reportagem).

Andrade nasceu em 25 de novembro de 1943, na Paraíba. Além de empresário, ele era médico cirurgião especializado em clínica cirúrgica abdominal. Deixa esposa e quatro filhos, sendo dois homens e duas mulheres.

O velório deve acontecer na tarde deste sábado, na capital paulista, no cemitério do Morumbi.

Segundo a Caoa, a empresa continuará a ser gerida por seus atuais executivos.

Carlos Alberto de Oliveira Andrade ao ganhar o prêmio de Executivo do Ano em 2019 — Foto: Divulgação / CAOA

Trajetória

As atividades no setor automotivo começaram em 1979, quando Carlos Alberto de Oliveira Andrade adquiriu um Ford Landau na concessionária Ford de Campina Grande. Mas a revendedora faliu e ele propôs assumir o comércio em troca do pagamento do veículo.

Na década seguinte, a Caoa se tornou o maior revendedor da marca no Brasil. Em 1992, se tornou a importadora oficial da marca Renault no país e, em 1998, da Subaru.

No ano de 1999, iniciou-se a parceria com a Hyundai, o que fez a marca se expandir pelo país. Em 2007, inaugurou a primeira fábrica da montadora no país, em Anápolis (GO).

Em 2017, a Caoa fechou parceria com a chinesa Chery para a produção e distribuição dos carros na América Latina.

Carlos Alberto de Oliveira Andrade recebeu o prêmio de executivo do ano 2019 da revista AutoEsporte.

Nota da Caoa

Leia a íntegra da nota da Caoa:

“É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso fundador e Presidente do Conselho, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, na manhã de hoje.

Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos.

A empresa, de acordo com o plano de sucessão e governança, continua a ser gerida por seus atuais executivos, que lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família neste momento.

Dr. Carlos foi médico e um empreendedor magistral, tendo atraído importantes marcas para o portfólio da CAOA, como a Ford, a Hyundai, a CAOA CHERY e a Subaru, tendo se tornado um ícone para a indústria automobilística brasileira.