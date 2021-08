O grupo extremista disse que todos “devem retomar sua vida cotidiana com total confiança” e pediu aos funcionários públicos que voltem a trabalhar normalmente.

Os extremistas estão tentando se mostrar como mais moderados do que quando comandaram o país, entre 1996 e 2001, e adotaram uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica, impondo diversas restrições sobretudo às mulheres, que eram impedidas de trabalhar e estudar.

Mesmo assim, os afegãos tentam retornar à vida normal em Cabul nesta terça. Muitas lojas reabriram, o tráfego era intenso e as pessoas voltaram às ruas da capital.

Mas as pessoas ainda têm medo, principalmente as mulheres, que em sua maioria não se arriscam a sair. Talibãs organizam o fluxo de veículos nas ruas e instauraram postos de controle na cidade.

Os insurgentes voltaram ao poder com uma ofensiva relâmpago, conquistando todas as províncias e a capital Cabul em menos de duas semanas. Muitas cidades caíram sem lutar, e o presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu do país.