Batatais recebe notificação da Direção Regional de Saúde sobre o caso da Variante Delta da Covid-19 próxima à cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais recebeu comunicado do Grupo de Vigilância Epidemiológica Regional, referente à Notificação sobre a Variante Delta da Covid-19 no município de Serrana, identificados pelo Laboratório Covid-19 do Hemocentro de Ribeirão Preto.

No documento, o Diretor Técnico da Direção Regional de Saúde III, Leandro Luciano dos Santos, ressalta que a Variante Delta é transmitida da mesma forma que as outras. Pessoas vacinadas e não vacinadas devem continuar usando máscara, fazendo o distanciamento social, evitando aglomeração, não frequentando espaços lotados e mal ventilados, sendo importante também manter a vigilância ativa, rastreamento e monitoramento de contatos. O caso da paciente de Serrana foi diagnosticado dia 13 de agosto, onde todas as medidas de avaliação dos contatos domiciliares foram tomadas.

A Secretária Bruna Toneti alerta a população que, apesar do índice de contaminação pela Covid-19 ter reduzido em Batatais, o momento pede atenção, especialmente com a Variante Delta, mais contagiosa, chegando próximo ao município.

Fonte: Prefeitura de Batatais