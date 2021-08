Secretário Estadual de Esportes entrega obras em Batatais nesta quarta-feira

O Secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, e o Secretário Executivo, Marco Aurélio Pegolo dos Santos, o Chuí, estarão cumprindo uma agenda em Batatais nesta semana. Eles chegam à cidade na noite de terça-feira, dia 17, onde farão uma visita ao Claretiano – Centro Universitário. Já nesta quarta-feira, 18 de agosto, as autoridades do esporte no Estado, estarão em vários locais da cidade.

No período da manhã estão agendadas visitas ao Estádio Dr. Oswaldo Scatena, ao complexo esportivo da antiga Febem, a Associação Batataense de Judô e entregas oficiais da Areninha ‘José Murilo de Arruda Campos’, no Jardim Canadá, e revitalização do Ginásio Marinheirão, onde também será inaugurada a Sala de Troféus José Reginaldo Cardoso.

Para o período da tarde, na Câmara Municipal, o Secretário Aildo Rodrigues Ferreira fará o seu Gabinete Itinerante, recebendo os prefeitos. O primeiro será o Prefeito de Batatais Juninho Gaspar, como presidente da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Estão confirmados depois os prefeitos de Serrana, Luís Antônio, Brodowski, Orlândia, Sertãozinho, Jardinópolis, Serra Azul e Miguelópolis.

Para o Prefeito Juninho Gaspar é motivo de honra e alegria receber mais um Secretário de Estado na cidade, em menos de uma semana. “Vivemos um novo momento, onde Batatais volta a ser protagonista na região. Como fizemos durante a visita do Secretário de Educação, vamos aproveitar a vida do Secretário de Esportes para trabalhar a vinda de mais projetos e recursos da área para o nosso município”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Batatais