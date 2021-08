O popular “prato feito” do brasileiro subiu quase o triplo da inflação em 1 ano. Levantamento do pesquisador e economista do FGV Ibre Matheus Peçanha mostra que a cesta de 10 itens do prato feito teve variação de 22,57% no acumulado em 12 meses até julho, enquanto que a o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da FGV avançou 8,75%.