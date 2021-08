Jardins Canadá e dos Ipês receberam as equipes de limpeza da Prefeitura

Na sequência das ações de limpeza e melhorias dos próprios públicos, a Administração Municipal esteve nesta semana trabalhando nos bairros Jardim Canadá e Jardim dos Ipês, bem como na Avenida Ayrton Senna.

Como vem ocorrendo em outros locais, as equipes da Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, promoveram a limpeza da grama, do calçamento e também realizaram a poda das árvores, melhorando o aspecto e a visibilidade para os moradores que circulam nas imediações. Na Ayrton Senna foi feita a limpeza no acostamento e nas rotatórias.

Fonte: Prefeitura de Batatais