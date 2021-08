Atenção interessados em participar do Programa Bolsa-Trabalho

A Prefeitura de Batatais informa que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico – SDE, abre nesta terça-feira, 24 de agosto, as inscrições para participação no Programa Bolsa-Trabalho, conforme segue:

– Podem participar: pessoas que estejam desempregadas, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente; Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; Residência de no mínimo 2 (dois) anos no município; Renda per capita familiar de até meio salário mínimo; Somente um beneficiário por núcleo familiar.

– Deverão ser enviados, por meio do portal Bolsa do Povo, os seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

– As inscrições deverão ser realizadas até 30 de agosto de 2021, exclusivamente pelo portal Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br). Os interessados que tiverem dúvidas podem ligar para o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Batatais nos telefones 3761-6171 e 3761-0500.

Fonte: Prefeitura de Batatais