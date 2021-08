A batalha judicial envolvendo Duda Reis e Nego do Borel ganhou um novo capítulo: a Justiça rejeitou as acusações do cantor contra a atriz. Ele tinha prestado uma queixa-crime alegando que a ex-noiva usou as redes sociais para difamá-lo. As informações foram divulgadas pelo jornalista Hugo Gloss, que teve acesso à decisão do juiz.

“Considerando que os fatos ocorreram no dia 12/01/2021 e que o querelante deles tomou conhecimento no mesmo dia, como se extrai da declaração dele próprio em sede policial, quando noticiou o suposto crime, tem-se que o prazo decadencial se iniciou nessa data e se encerrou em 11/07/2021, conforme dispõe o artigo 10 do Código Penal (…) Razão pela qual há de ser extinta a punibilidade da querelada”, declarou o magistrado.

A atriz comemorou a decisão no Twitter. “Não é só sobre mim, é sobre todas as tentativas de silenciamento que as mulheres vivem ao denunciar”, escreveu ela.

Nego do Borel resolveu processar Duda depois que a atriz o acusou de agressão. A denúncia de Duda foi corroborada por uma outra ex-namorada do cantor, que também resolveu entrar com ação contra ele. Após a divulgação da decisão do juiz, a advogada de Duda, Izabella Borges, se manifestou nas redes sociais:

– A mulher tem direito constitucional garantido de falar sobre as violências que viveu, em especial aquela mulher que denuncia esses mesmos fatos à polícia. Nós, que atuamos em casos de violência doméstica, sabemos que é bastante comum que a mulher que denuncia e fala publicamente sobre o seu caso sofra retaliações como forma de silenciamento. Essa lógica da distribuição de uma série de processos contra a vítima de violência doméstica ainda silencia muitas mulheres que não têm condições de contratar um escritório de advocacia para defendê-las de acusações criminosas por falar sobre o que viveram e muitas dessas mulheres deixam de denunciar e buscar ajuda. Que nosso sistema judicial esteja sempre atento para não revitimizar aquela que reúne esforços para denunciar.

Duda Reis comemora decisão favorável da justiça em processo contra Nego do Borel (Foto: Reprodução)