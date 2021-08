Prefeito Juninho Gaspar participa do lançamento do 8º Movimenta Batatais

Na noite desta terça-feira, 24 de agosto, nas dependências do Claretiano Centro Universitário, foi realizado o lançamento da 8ª edição do Movimenta Batatais. Com transmissão on-line pelo canal do Claretiano TV, o evento, que reuniu representantes de entidades e da Associação Comercial e Empresarial, contou com shows do Duo Caiçara e Thio Bazé, sorteios de brindes e muita animação. A apresentação ficou a cargo do comunicador Rodrigo César e de Fabiana Nascimento.

O Prefeito Juninho Gaspar fez questão de estar presente e agradecer aos organizadores por mais essa grande ação solidária. “Quero primeiro parabenizar o Claretiano Centro Universitário pela parceria não só no Movimenta Batatais, mas em diversos trabalhos que faz em toda a cidade, sempre objetivando que a comunidade seja beneficiada. A nossa gratidão é muito grande. O Movimenta Batatais é extraordinário, pois incentiva a prática esportiva e, com a venda das camisetas, direciona recursos para as nossas entidades. São instituições que prestam serviços de excelência e por essa razão são nossas parceiras sempre. Que a população adquira as camisetas e colabore”, ressaltou.

O Movimenta Batatais tem a coordenação da equipe formada por Guilherme Ferraz de Menezes Borges, Roberto Carlos Nardi e João Luis Ribeiro Silva (ACE Batatais), Cesar Henrique de Sousa (iniciativa privada) e Emerson Baldochi (entidades), contando com tota apoio da ACE Batatais (Associação Comercial e Empresarial).

A meta de vendas para esse ano é de 3.500 camisetas, onde serão repassados R$ 175 mil às entidades assistenciais, superando o valor do ano passado que foi de R$ 150 mil. As camisetas, ao preço de R$ 50,00, podem ser adquiridas com uma das 12 entidades participantes, que são: Lar São Vicente de Paulo, Ong Meu Primeiro Passo, Santa Casa de Batatais, Cantinho do Futuro, APAE Batatais, Samaritanos, Associação Oficina-escola Professor Eurípedes Barsanulto, Abadef, Ajudar Sempre Sem Fronteiras, Creche Menino Jesus e Associação Batataense de Judô, Associação Grupo de Proteção Animal Novo Caminho.

Fonte: Prefeitura de Batatais