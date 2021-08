Podcast Saúde e Bem Estar – Difusora/Rádio 2 (25-08-21)

O mau funcionamento da tireoide pode causar ganho de peso, queda de cabelo, alteração do colesterol, taquicardia, entre outros sintomas. No Saúde e Bem Estar de hoje, a endocrinologista Rosália Padovani explica o que provoca as doenças tireoidianas.