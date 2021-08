Podcast Cinema e Pipoca – Difusora e Rádio 2 (26-08-21)

Fabiana Altran traz as últimas notícias do entretenimento: ‘007: No Time To Die’ será lançado em setembro. ‘Um Tira da Pesada 4′ deve começar filmagens em breve. ’20 Mil Léguas Submarinas’ vai virar série do Disney+. ‘Matrix 4’ ganha título e estreia em dezembro.