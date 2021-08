Vem aí o 1º Desafio Cross Country Bike de Batatais

Vai acontecer em Batatais no dia 24 de outubro o 1º Desafio Cross Country Bike XCM, uma competição que terá percurso de 73 quilômetros. O evento, que é uma realização da Legião da Bike e conta com apoio da Prefeitura, terá concentração no Clube de Campo da Operária, sendo um desafio cronometrado.

Serão 10 categorias no masculino, do Júnior, de 17 a 18 anos, até o Master D, de 60 anos e acima e 4 categorias no feminino, do Sub 25, de 15 a 24 anos até o Over 40, de 40 anos e acima. Serão oferecidas medalhas de participação a todos os inscritos e troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria. Os participantes terão ainda seguro de acidente e café da manhã. Os interessados podem se inscrever pelo site www.peloto.com.br , ressaltando que a taxa de inscrição é reduzida até 15 de setembro. Para mais informações o telefone de contato é o (16) 99229-8440.

Fonte: Prefeitura de Batatais