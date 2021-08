Prefeitura vai notificar e multar quem desperdiça água

Com base na Lei número 3.021, de 2009, a Administração Municipal, por meio da Divisão de Água e Esgoto, vai iniciar notificação e multas para desperdício de água. Ocorre que por ocasião da redução oferta de água dos mananciais de abastecimento, de forma que possa colocar em risco o suprimento de água à população, o Município pode determinar a fiscalização com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdícios de água, tais como: lavar calçadas com uso contínuo de água, molhar ruas continuamente, lavar veículo nas residências, ruas e calçadas, com utilização de mangueira e outras formas de desperdício e uso inadequado da água. A Prefeitura já declarou ‘Estado de Alerta’ tendo em vista a estiagem prolongada e a redução da vazão dos mananciais.

Ao verificar o desperdício, o fiscal orientará verbalmente o usuário no sentido da prática não se repetir, anotando o dia e hora da ocorrência. Persistindo a prática, a fiscalização notificará por escrito o usuário e na sequência aplicará multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do consumo do último mês, a qual será sucedida de processo administrativo.

A Administração Municipal pede a colaboração de toda a comunidade, para que o abastecimento chegue em todas as residências com regularidade e que não seja necessário a aplicação de multas.

Fonte: Prefeitura de Batatais