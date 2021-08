Abertas as inscrições para o Projeto ‘Futuro à vista’

O Projeto Futuro à vista, aprovado para receber recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, está com inscrições abertas. Desenvolvido pela ADEPAB, a ação de inclusão social e profissional vai atender adolescentes de 14 a 18 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, que acompanha a proposta, o projeto tem como objetivo o desenvolvimento dos adolescentes, favorecendo o acesso as políticas públicas de direito, especialmente as voltadas a qualificação profissional e inserção ao mundo do trabalho.

Sabe-se a importância do trabalho no desenvolvimento dos indivíduos, pois contribui para o amadurecimento psicológico e intelectual destes, além de possibilitar o alcance da autonomia, responsabilidade e liberdade, podendo transformar sua realidade. Serão apresentadas diversas temáticas, dentre elas o preparo técnico para o trabalho, inclusão digital, orientação profissional, difusão de ideias e desenvolvimento de habilidades e talentos através da arte e cultura. As atividades serão ministradas na sede da ADEPAB, na Rua Major José de Andrade, 142, no Centro, e no Residencial Imirim (Zaira Pupim). O telefone para informações é o 3761-4285 e o WhatsApp 99965-8093.

Fonte: Prefeitura de Batatais