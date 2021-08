Com apoio da comunidade, Fundo Social segue com atendimentos do Projeto Colo de Mãe

Um dos mais tradicionais projetos desenvolvidos pelo Fundo Social de Solidariedade de Batatais, o Colo de Mãe, continua em pleno atendimento. Sempre na parceria com o Lions Clube e Secretaria de Saúde, o projeto oferece apoio as gestantes da comunidade desde o acompanhamento pré-natal até o incentivo ao parto normal, aleitamento materno e outras medidas de proteção e prevenção, tanto para a mulher quanto para o bebê.

A Presidente do Fundo Social, Roselara Goreti de Castro, informa que recebeu doações de peças de enxoval de algumas pessoas, que costuraram e bordaram para os bebês do Colo de Mãe. “Gostaria de agradecer estas doações e aproveitar a oportunidade para solicitar para quem tem carrinhos e berços usados para que nos ajudem a auxiliar as mamães. Temos muitas solicitações desses itens no Fundo Social. Também aceitamos doações de roupinhas e fraldas para bebês. O objetivo sempre é somar esforços da Prefeitura, parceiros e da comunidade para atender o maior número possível”, informou Roselara.

Neste momento, pelas restrições ainda do período de pandemia, o atendimento é com a doação de enxovais para gestantes encaminhadas pela Rede Pública: médicos das unidades básicas de saúde e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. As doações podem ser encaminhadas à sede do Fundo Social, na sala 6 do CIAC, sala 6. As pessoas podem também ligar para 3761-1644.

Fonte: Prefeitura de Batatais