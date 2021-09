Alunos da Rede Municipal de Ensino participam do Sistema de Avaliação

Esta semana os alunos da Rede Municipal de Educação estão participando do SIEM – Sistema de Avaliação Municipal, que é aplicado três vezes ao ano, sendo em fevereiro, para avaliação diagnóstica; em agosto, na avaliação processual; e em novembro, quando ocorre a avaliação final.

O objetivo, segundo o Secretário Victor Hugo Junqueira, é identificar o que os alunos sabem e produzir informações sistematizadas na escola e na rede como um todo.

“Fundamentalmente o SIEM possibilita identificar a situação de aprendizagem de cada aluno em relação à programação curricular, permitindo elaborar um plano de ensino adequado às necessidades dos alunos, especialmente nesse período de pandemia, onde as aulas online tornaram-se a principal ferramenta de trabalho dos professores”, informou o Secretário.

Pretende-se que as informações produzidas pela avaliação auxiliem os profissionais das escolas a compreender quais são as aquisições dos alunos sobre a língua escrita, raciocínio matemático e quais as habilidades e conteúdos deverão desenvolver, afim de que os alunos avancem na aprendizagem.

A elaboração da prova foi feita e analisada pelos coordenadores pedagógicos das escolas, coordenadoras da Secretaria Municipal contanto com a colaboração de professores de rede municipal. Para isso, utilizou-se o Currículo em Ação de Educação/SP e material do Ler e Escrever e EMAI.

“Neste momento de retomada das aulas presenciais é importante utilizar os diferentes instrumentos avaliativos para identificar como os alunos estão e a partir disso definir as melhores estratégias pedagógicas para recuperar as defasagens e avançar na qualidade da educação”, concluiu Victor.

