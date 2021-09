Prefeitura de Batatais recebe do Governo do Estado nesta quinta-feira um novo ônibus para o transporte escolar

Na manhã desta quinta-feira, 2 de setembro, a Administração de Batatais recebe oficialmente do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, um novo ônibus para o transporte escolar.

A Dirigente Regional de Ensino, Marcela Aleixo Zapparoli, fará a entrega ao Prefeito Juninho Gaspar e ao Vice Dr. Ricardinho com a cobertura da imprensa, às 10h30, em frente à Escola Municipal Profª Alzira Acra de Almeida, no Central Park.

“É uma conquista viabilizada com a vinda do Secretário Estadual de Educação a Batatais, Rossieli Soares da Silva, no dia 12 de agosto. Solicitamos em conjunto com o Prefeito e fomos atendidos”, informou o Secretário Municipal de Educação, Prof. Victor Hugo Junqueira.

O ônibus é do modelo ORE 3, da Volkswagenm e possue capacidade máxima para transportar 59 estudantes sentados, além do condutor. É equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permite realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

“O ônibus possui padronização com toda a segurança exigida pela legislação para o transporte escolar de qualidade. Portanto, a chegada deste veículo possibilitará um cuidado ainda maior com nossos alunos, além de reforçar a nossa frota escolar”, afirmou o Prefeito Juninho Gaspar.

Fonte: Prefeitura de Batatais