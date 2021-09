Doria anuncia calendário para terceira dose em SP

O governador João Doria (PSDB-SP) divulgou hoje o calendário para a aplicação da terceira dose contra a covid-19 em São Paulo. A partir da próxima segunda-feira (6), terão acesso às doses adicionais da vacina os idosos acima de 90 anos. O anúncio da terceira dose foi feito na semana passada pelo governo paulista, porém sem revelar detalhes.

No total, 7,2 milhões de pessoas serão contempladas com a dose adicional. Para a primeira etapa, com idosos acima de 90 anos e imunossuprimidos, são 1 milhão de doses.

Veja o calendário: De 6 a 12 de setembro: 90 anos ou mais 13 a 19 de setembro: 85 a 89 anos 20 a 26 de setembro: 80 a 84 anos e imunossuprimidos 27 de setembro a 3 de outubro: 70 a 79 anos 4/10 a 10 de outubro: 60 a 69 anos Para os idosos, a única exigência é que tenha tomado a segunda dose há pelo menos seis meses, o que contempla os vacinados em janeiro e fevereiro.

Para os imunossuprimidos, a exigência é diferente. Em vez de seis meses, eles têm de ter tomado a segunda dose ou dose única há pelo menos 18 dias. São considerados imunossuprimidos os transplantados, pacientes em hemodiálise, quimioterapia, Aids, entre outras pessoas em alto grau de imunossupressão.

Sem citar diretamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Doria falou que, diferente do governo federal, a gestão estadual prioriza a ciência e, por essa razão, não seguirá o PNI (Programa Nacional de Imunização). O programa do Ministério da Saúde prevê a terceira dose para idosos a partir dos 70 anos.

Fonte: Uol