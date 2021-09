Junto com alunos da Escola Alzira Acra de Almeida, Prefeito Juninho recebe o novo ônibus para a Educação

Na manhã desta quinta-feira, 2 de setembro, a Administração de Batatais recebeu oficialmente do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, um novo ônibus para o transporte escolar.

A Dirigente Regional de Ensino, Marcela Aleixo Zapparoli, fez a entrega ao Prefeito Juninho Gaspar e ao Vice Dr. Ricardinho com a cobertura da imprensa. A Vereadora Andresa Furini também esteve presente.

O Secretário de Educação, Prof. Victor Hugo Junqueira marcou a entrega na Escola Municipal Profª Alzira Acra de Almeida, do Central Park, para que as crianças pudessem também participar deste momento. “Muitos alunos que vão utilizar o novo ônibus são estudantes do Alzira Acra e nada melhor do que eles participarem desse momento junto com a Administração Municipal”, afirmou

O ônibus é uma conquista viabilizada com a vinda do Secretário Estadual de Educação a Batatais, Rossieli Soares da Silva, no dia 12 de agosto. “Olha que importante manter contato direto com as autoridades estaduais. Conseguimos o ônibus e outras melhorias para a Educação, que vamos anunciando na medida em que forem liberadas”, ressaltou o Prefeito Juninho Gaspar.

O ônibus é do modelo ORE 3, da Volkswagenm e possui capacidade máxima para transportar 59 estudantes sentados, além do condutor.

É equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permite realizar o deslocamento de uma ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

“O ônibus tem ótima padronização oferecendo a segurança que os nossos alunos precisam. Agradecemos ao governo do estado”, disse o Vice-prefeito Dr. Ricardinho.

Fonte: Prefeitura de Batatais