ABBA libera primeiro material inédito em 40 anos

O ABBA anunciou nesta quinta-feira (02) o seu primeiro álbum de inéditas em 40 anos. O quarteto sueco lança Voyage“no dia 5 de novembro. No novo trabalho foi gravado no estúdio de Benny Andersson em Estocolmo. Duas amostras desse disco foram disponibilizadas para os serviços de streaming: “Don’t Shut Me Down” e “I Still Have Faith in You”.

“Já há algum tempo que não fazemos música juntos.

Quase 40 anos, na verdade. Fizemos uma pausa na primavera de 1982 e agora decidimos que é hora de terminar essa pausa”, diz a banda em comunicado.

O ABBA ainda anunciou que fará apresentações musicais com avatares a partir de maio de 2022. Em um novo espetáculo, a banda promete uma novidade digital em parceria com a Industrial Light & Magic, empresa fundada elo cineasta George Lucas.

