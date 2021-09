De acordo com o prefeito Léo Capitelli (MDB), todos os idosos que já completaram o esquema vacinal receberão o reforço , inclusive aqueles que tomaram as duas doses a menos de 180 dias. É que o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo estipulam este intervalo mínimo para recebimento da dose adicional.

Ainda assim, Capitelli informou que a estratégia é segura e importante para frear o avanço da variante delta, que já infectou dois moradores da cidade . No início de 2020, moradores de Serrana foram voluntários do Projeto S , estudo clínico que demonstrou a eficácia da CoronaVac em uma população inteira.

Em junho, resultados apresentados pelo Butantan apontaram que casos sintomáticos da doença tiveram uma redução de 80% após as duas doses da vacina, além da queda de 95% no número de mortos na cidade em abril e recuo de 86% nas hospitalizações.

Agora, segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, esta etapa de imunização deve observar justamente a eventual manifestação de casos da variante delta.

Durante a aplicação, a prefeitura realiza uma nova fase do inquérito epidemiológico com a aplicação de testes rápidos. Os moradores que tiverem resultado positivo para o coronavírus deverão fazer o teste RT/PCR, que aponta a infecção no organismo.