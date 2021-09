Batatais receberá R$ 400 mil para reforma da UBS da Vila Cruzeiro

Foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria, do Ministério da Saúde, nº 2165, de 30 de agosto de 2021, que habilita estados e municípios a receberem recursos financeiros de custeio destinados à execução de obras de reforma.

O município de Batatais foi contemplado com emenda, no valor de R$ 400 mil, indicada pelo Deputado Federal Ivan Valente, por meio de solicitação da Vereadora Anabella Pavão. Os recursos serão organizados e transferidos na forma do bloco de estruturação da rede de serviços públicos pelo Fundo Nacional de Saúde.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Bruna Toneti, tão logo o município teve ciência do recurso disponibilizado já foi elaborado o estudo e o projeto, por parte da Secretaria de Obras e Planejamento. “Vamos reformar toda a Unidade Básica Dr, José Vinícius de Figueiredo Moura, na Vila Cruzeiro. O objetivo sempre é dar mais conforto e melhor atendimento para a nossa população”, frisou.

O Prefeito Juninho Gaspar agradece a Vereadora Anabella e ao Deputado Ivan Valente pela contribuição. “É mais uma conquista para Batatais. Juntos podemos avançar cada vez mais. Deixo o nosso muito obrigado”, ressaltou.

Fonte: Prefeitura de Batatais