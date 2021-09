Morre Dudu Braga aos 52 anos após luta contra o câncer

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira (8) após uma batalha contra o câncer. Ele enfrentava um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal), desde setembro do ano passado. A morte foi confirmada por fontes de Quem. O radialista deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos e tinha Laura, de 5 anos.

Esta foi a terceira vez que Dudu enfretou a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

Em entrevista para Quem, ele falou sobre o tratamento. “O meu câncer voltou ano passado, apareceram três pontinhos no peritônio. Fiz o tratamento, fiquei bem e voltou [o câncer] há um mês. Comecei a ter umas recidivas de ter que voltar para o hospital. O meu aparelho digestivo estava ficando inflamado com uma certa facilidade”, explicou ele, em conversa com Quem direto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava sendo tratado pelo oncologista Fernando Maluf.

Fonte: Quem