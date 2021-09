Crise hídrica: maior hidrelétrica de SP já opera com reservatório em nível abaixo do recomendável

Duas hidrelétricas paulistas, Ilha Solteira e Três Irmãos, estão a um passo de serem desligadas por falta de água suficiente em seus reservatórios.

Ilha Solteira, localizada no rio Paraná, a maior de São Paulo, registrava ontem 5,84% de água em seu reservatório, de acordo com dados do ONS (na terça-feira, estava com 11,96%, ou seja, perdeu 6,12% em somente dois dias.) (Atualização, às 14h29. o site da ONS alterou o dado do nível de água de ontem de 5,84% passou para 6,95%, o que nada altera o conteúdo da nota)

Já a Usina de Três Irmãos apresentava ontem 9,65% de água em seu reservatório (na terça-feira, estava com 15,4%; perdeu 5,75% em somente dois dias.)

Para funcionar adequadamente, as hidrelétricas precisam ter um mínimo de 10% de água em seus reservatórios. Abaixo deste percentual a operação das turbinas fica comprometida.

Fonte: O Globo

Foto: Michel Filho / O Globo