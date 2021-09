O depoimento é do aluno cabo Lucas Vinicius Lima Cavalcante, de 26 anos, que eternizou na foto os momentos vividos ao lado do pequeno Davi. Morador de uma colônia de pescadores e pequenos agricultores, na região do Paiaguás, no Pantanal, ele viu a ameaça do fogo nos arredores da casa e, prontamente, ofereceu ajuda para combater o incêndio ao lado dos bombeiros.

“Ele é filho de um senhor, que leva o mesmo nome dele. São várias famílias ali, várias colônias, um local que não tem energia, água só de poço, com pouco gado e que ficam distantes cerca de 10 km uma da outra. Nós combatemos o fogo na região por três dias, nos dias 6, 7 e 8 de setembro. Nós levamos todo o material para fazer o combate lá e extinguimos todos os focos. Agora, já voltamos para a base”, comentou Cavalcante.

De acordo com o bombeiro, foram 220 km de estrada para chegar ao local. “Os bombeiros estão em peso em várias áreas do Pantanal, como em Corumbá e Coxim, por exemplo. Neste caso, para chegar nessas colônias fomos de aeronave e extinguimos todos os focos. A região ficou toda queimada em volta, mas, as casas nós conseguimos proteger e o pessoa lá ajuda a fazer o monitoramento em um quadrante de 1 mil a 2 mil hectares”, explicou o aluno cabo.