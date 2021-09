Operação de troca da bomba do poço artesiano em frente ao Teatro Municipal

A Administração Municipal informa que começou na manhã deste sábado, 11 de setembro, a operação de troca da bomba do poço artesiano em frente ao Teatro Municipal. A previsão é de que o novo equipamento esteja funcionando até o final da tarde deste domingo.

Para o Sistema Santa Cruz, depois de 18 horas sem energia elétrica em duas bombas, que ficam às margens da Vicinal Geraldo Marinheiro, em função dos problemas provocados pelos incêndios, todos os equipamentos voltaram a funcionar. Neste momento, estão sendo realizadas manobras para que quando os reservatórios sejam reabertos, os bairros que não foram abastecidos durante a madrugada, recebam água.

É importante neste cenário crítico que, ao abastecer as caixas, a população utilize conscientemente e com economia até a normalização de todo o abastecimento da cidade, para que possamos garantir que todos tenham acesso a água com a maior brevidade possível.

Fonte: Prefeitura de Batatais