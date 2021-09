Atual administração trabalha para melhorar o abastecimento de água de Batatais

A atual Administração de Batatais informa que encontra-se absolutamente atenta com os problemas vivenciados pela comunidade na questão do abastecimento de água.

O Município possui um problema crônico no abastecimento em virtude da falta de investimentos adequados nos últimos 20 anos, e para solucionar essa questão estão sendo elaborados projetos de captação, armazenamento e distribuição da água e ainda, a perfuração de novo poço artesiano.

Desde o início do ano já foram feitas substituições de 4 bombas de poços profundos, regularizados os pagamentos que historicamente estavam em débito com fornecedores de bombas de água, foram feitos também vários remanejamentos no sistema de distribuição e armazenamento para possibilitar à população uma melhor distribuição deste recurso fundamental.

No momento atual, contamos ainda com mais alguns agravantes: um período de seca em virtude da maior seca dos últimos 100 anos e os reflexos de um incêndio sem precedentes na história da cidade, que acabou por queimar postes, transformadores e forçar o desligamento de bombas e ainda culminar na queima da bomba de água do Teatro, localizada no centro da cidade, que foi trocada neste final de semana.

Para o Sistema Garimpo, a Prefeitura aguarda a entrega de três bombas que foram enviadas à fornecedora Ebara para manutenção, para efetuar a troca e colocá-lo definitivamente em operação. Destacamos a dificuldade enfrentada por esta Administração atual em conseguir convencer o fornecedor em aceitar as bombas para conserto, visto que esta sequer aceitava recebê-las em virtude do histórico de inadimplência das administrações anteriores. Foram renegociadas todas as dívidas e agora, finalmente, tem sido possível realizar tais manutenções e substituições.

A Administração Municipal trabalha para que o fornecimento de água seja completamente reestabelecido nesta semana, e solicita a toda população que faça o uso consciente, evitando o desperdício e garantindo, assim, que todos possam ter acesso à água.

Fonte: Prefeitura de Batatais